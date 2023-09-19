دوري أبطال آسيا 2023-2024: النصر يعود بالنقاط الثلاث من قلب طهران

حقَّق الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر فوزًا مثيرًا على فريق بيرسبوليس الإيراني، وذلك في المباراة التي أُقيمت بين الفريقين مساء اليوم على ملعب آزادي في العاصمة الإيرانية طهران بدون حضور جماهيري.