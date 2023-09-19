دوري أبطال آسيا 2023-2024: النصر يعود بالنقاط الثلاث من قلب طهران

حقَّق الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر فوزًا مثيرًا على فريق بيرسبوليس الإيراني، وذلك في المباراة التي أُقيمت بين الفريقين مساء اليوم على ملعب آزادي في العاصمة الإيرانية طهران بدون حضور جماهيري.
وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة الأولى لمسابقة دوري أبطال آسيا بفوز النصر بهدفَين نظيفَين.
هدفا المباراة سجلهما عبدالرحمن غريب في الدقيقة الـ62 من عمر المباراة، ومحمد قاسم في الدقيقة الـ72.
يُذكر أن المباراة شهدت حالة طرد للاعب الفريق الإيراني ميلاد سارلاك في الدقيقة الـ52.
وبتلك النتيجة يحصد النصر أول ثلاث نقاط له في المسابقة، فيما يبقى بيرسبوليس الإيراني بلا أي رصيد نقطي.