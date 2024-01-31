في ليلة "الرقصة الأخيرة".. رفاق "كريستيانو رونالدو" أمام "ميسي" ورفاقه.. قمة منتظرة تجمع النصر و"إنتر ميامي"

تدق الساعة التاسعة من مساء اليوم الخميس بتوقيت العاصمة السعودية الرياض، حيث تتجه أنظار العالم نحو القمة الكبيرة المنتظرة التي تجمع النصر السعودي ونظيره إنتر ميامي الأمريكي، وذلك على ملعب نادي الهلال "المملكة أرينا"، ضمن بطولة كأس موسم الرياض في نسخته الرابعة.