في ليلة "الرقصة الأخيرة".. رفاق "كريستيانو رونالدو" أمام "ميسي" ورفاقه.. قمة منتظرة تجمع النصر و"إنتر ميامي"

تدق الساعة التاسعة من مساء اليوم الخميس بتوقيت العاصمة السعودية الرياض، حيث تتجه أنظار العالم نحو القمة الكبيرة المنتظرة التي تجمع النصر السعودي ونظيره إنتر ميامي الأمريكي، وذلك على ملعب نادي الهلال "المملكة أرينا"، ضمن بطولة كأس موسم الرياض في نسخته الرابعة.
وأطلق على هذه المواجهة المرتقبة ليلة "الرقصة الأخيرة"، التي تجمع رفاق قائد النصر الأسطورة البرتغالي "كريستيانو رونالدو"، والذي لم تتأكد مشاركته حتى كتابة الخبر، وبين حامل كأس العالم الأخيرة 2022 ، النجم التاريخي الأرجنتيني "ميسي" والذي يقود فريقه إنتر ميامي الأمريكي، وسط حضور جماهيري كبير متوقع أن يتجاوز الـ 20 ألف متفرج.
يُذكر أن الهلال دشن ملعبه "المملكة أرينا" الاثنين الماضي بفوز عريض على إنتر ميامي الأمريكي بنتيجة 4 / 3 ، في البطولة ذاتها.