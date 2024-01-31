رياضة

في ليلة "الرقصة الأخيرة".. رفاق "كريستيانو رونالدو" أمام "ميسي" ورفاقه.. قمة منتظرة تجمع النصر و"إنتر ميامي"

مساء اليوم الخميس على ملعب "المملكة أرينا" ضمن بطولة كأس موسم الرياض
في ليلة "الرقصة الأخيرة".. رفاق "كريستيانو رونالدو" أمام "ميسي" ورفاقه.. قمة منتظرة تجمع النصر و"إنتر ميامي"

تدق الساعة التاسعة من مساء اليوم الخميس بتوقيت العاصمة السعودية الرياض، حيث تتجه أنظار العالم نحو القمة الكبيرة المنتظرة التي تجمع النصر السعودي ونظيره إنتر ميامي الأمريكي، وذلك على ملعب نادي الهلال "المملكة أرينا"، ضمن بطولة كأس موسم الرياض في نسخته الرابعة.

كريستيانو رونالدو لاعب النصر
كريستيانو رونالدو لاعب النصر

وأطلق على هذه المواجهة المرتقبة ليلة "الرقصة الأخيرة"، التي تجمع رفاق قائد النصر الأسطورة البرتغالي "كريستيانو رونالدو"، والذي لم تتأكد مشاركته حتى كتابة الخبر، وبين حامل كأس العالم الأخيرة 2022 ، النجم التاريخي الأرجنتيني "ميسي" والذي يقود فريقه إنتر ميامي الأمريكي، وسط حضور جماهيري كبير متوقع أن يتجاوز الـ 20 ألف متفرج.

ليونيل ميسي إنتر ميامي الأمريكي
ليونيل ميسي إنتر ميامي الأمريكي

يُذكر أن الهلال دشن ملعبه "المملكة أرينا" الاثنين الماضي بفوز عريض على إنتر ميامي الأمريكي بنتيجة 4 / 3 ، في البطولة ذاتها.

نادي النصر
كأس موسم الرياض
نادي إنتر ميامي الأمريكي

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org