الوقت القاتل يمنح ضمك نقطة التعادل أمام الرياض

فرَّط فريق الرياض بفوز كان في المتناول؛ وذلك بسقوطه في فخ التعادل الإيجابي أمام مضيفه فريق ضمك بهدفين لكل منهما في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الجمعة على ملعب نادي ضمك بمدينة خميس مشيط، ضمن مباريات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي للمحترفين للموسم الرياضي 2024/ 25.
ووضع الغاني بيرنارد مينساه فريق الرياض في المقدمة بافتتاحه أهداف المباراة حينما انبرى فوق الجميع، وتابع عرضية فايز سليماني داخل شباك الحارس الروماني فلورين نيتا، وذلك في الدقيقة الـ23.
وقبل الدخول إلى الاستراحة بـ3 دقائق تمكَّن أصحاب الضيافة من تعديل النتيجة عبر المهاجم السنغالي حبيب ديالو من رأسية جميلة، سكنت شباك الحارس الكندي ميلان بوريان.
وعاد الضيوف للتقدم مجددًا، وهذه المرة عن طريق لاعب منتخب جزر القمر فايز سليماني مستغلاً تمريرة طولية من مينساه داخل منطقة الجزاء، الذي هيأ الكرة لنفسه قبل أن يسدد قذيفة صاروخية، اكتفى الحارس الروماني فلورين نيتا بمشاهدتها وهي تعانق الشباك عند الدقيقة الـ69.
ونجح فريق ضمك في تعديل النتيجة في الوقت القاتل من علامة الجزاء، من ركلة احتسبها الحكم شكري الحنفوش نتيجة ارتطام الكرة بيد المدافع أحمد عسيري، وترجمها الكاميروني جورج كيفين نكودو بنجاح داخل الشباك في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.
وبهذه النتيجة تقاسم الفريقان نقاط المباراة؛ إذ رفع فريق الرياض رصيده إلى 14 نقطة في المركز الخامس، كما أضاف ضمك نقطة لرصيده الذي أصبح 8 نقاط في المركز الرابع عشر.