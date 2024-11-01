الوقت القاتل يمنح ضمك نقطة التعادل أمام الرياض

فرَّط فريق الرياض بفوز كان في المتناول؛ وذلك بسقوطه في فخ التعادل الإيجابي أمام مضيفه فريق ضمك بهدفين لكل منهما في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الجمعة على ملعب نادي ضمك بمدينة خميس مشيط، ضمن مباريات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي للمحترفين للموسم الرياضي 2024/ 25.