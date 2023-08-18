يورغن كلوب يحسم مستقبل صلاح ويتحدث عن انتقالات للدوري السعودي

وبذلك، يكون كلوب قد أغلق الباب أمام إمكانية رحيل صلاح خلال الصيف الحالي على الأقل، بعد أن ازدادت التكهنات حول مستقبل النجم المصري، بعد ظهوره غاضبًا عقب استبداله من قبل كلوب خلال مباراة ليفربول أمام مضيفه تشيلسي (1-1)، التي جمعتهما يوم الأحد الماضي، ضمن الجولة الافتتاحية للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.