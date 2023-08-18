يورغن كلوب يحسم مستقبل صلاح ويتحدث عن انتقالات للدوري السعودي

كشف الألماني يورغن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، موقف ناديه من إمكانية بيع المصري محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وقال كلوب خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة فريقه أمام بورنموث: فترة الانتقالات الصيفية مازالت مفتوحة، وهناك العديد من اللاعبين الذين نرغب في ضمهم، مؤكداً أنه لا يوجد أي لاعب سيغادر الفريق، مشيراً إلى عدم رحيل صلاح".
وبذلك، يكون كلوب قد أغلق الباب أمام إمكانية رحيل صلاح خلال الصيف الحالي على الأقل، بعد أن ازدادت التكهنات حول مستقبل النجم المصري، بعد ظهوره غاضبًا عقب استبداله من قبل كلوب خلال مباراة ليفربول أمام مضيفه تشيلسي (1-1)، التي جمعتهما يوم الأحد الماضي، ضمن الجولة الافتتاحية للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وتحدث المدرب الألماني عن سوق الانتقالات السعودي هذا الصيف؛ حيث قال إنه متفهم رغبة السعوديين في رؤية دوريهم ينافس الدوريات العالمية.
يُذكر أن ليفربول قد خسر في فترة الانتقالات هذه كلا من روبرتو فيرمينو، وجوردان هندرسون وفابينيو، الذين انتقلوا إلى السعودية، بالإضافة إلى اهتمام أندية دوري روشن بلاعبين آخرين مثل أليسون بيكر ومحمد صلاح.
وأضاف أن: الصين حاولت تجربة هذا الأمر من قبل، وما زالت الولايات المتحدة الأمريكية تحاول ذلك.