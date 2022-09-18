يستمر حتى يوم الأربعاء .. غدًا انطلاق التجمع الأول لحكام دوري روشن للمحترفين بجدة

ينطلق، غدًا الاثنين، التجمع الأول لحكام دوري روشن للمحترفين لموسم 2022 /2023 والذي يستمر حتى يوم الأربعاء المقبل، تحت إشراف رئيس لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، السويسري مانويل نافارو وبمشاركة مدير دائرة التحكيم فرهاد عبدالله.