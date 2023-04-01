ضمن النزالات الافتتاحية للحدث الرئيس.. الملاكم السعودي المعيوف يحقق فوزه الثالث في سجله الاحترافي

ويعد هذا الانتصار هو الثالث في سجل المعيوف الاحترافي دون تسجيل أي هزيمة، حيث سبق له المشاركة في نزال البحر الأحمر التاريخي بمدينة جدة صيف 2022، وفاز فيه بالضربة التقنية القاضية على منافسه المكسيكي جوزيه ألاتور، ليتوج بطلاً للجولة السادسة، التي أُقيمت ضمن 10 نزالات ثانوية، ونزال الحقيقة الذي أُقيم ضمن موسم الدرعية، وكسب خصمه الملاكم رونالد مارتينيز بإجماع الحكام.