لاعب الاتحاد "البيشي" إلى إسبانيا.. لتحديد إصابة الركبة

تقرّر أن يغادر لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد عبد العزيز البيشي، إلى إسبانيا؛ لعرض إصابته على أحد الأطباء، بعد أن عاودته آلام الركبة من جديد.
وسبق أنْ خضع البيشي لجراحة لتنظيف الركبة خلال فترة التوقف الصيفي، وبرنامج علاجي، وآخر تأهيلي؛ استعدادًا للعودة للتدريبات الجماعية للفريق، غير أن اللاعب بدأ يشعر بآلام من جديد.
وأشارت تقارير صحفية إلى أن البيشي عانى من إصابة الركبة من جديد؛ مما دفعه للسفر إلى إسبانيا.
وقد يلجأ البيشي إلى جراحة جديدة قد تبعده عن الملاعب ما يقرب من الشهر، أو يعتمد الطبيب الإسباني تدريبات علاجية لتفادي العملية الجراحية.