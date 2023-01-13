صحيفة ماركا الإسبانية تكشف عن راتب "ميسي" في "الهلال".. في حال إكمال الصفقة

كشفت صحيفة ماركا الإسبانية عن العرض المقدم من نادي الهلال للتعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب باريس سان جيرمان الحالي.
وقالت الصحيفة الإسبانية إن العرض الهلالي للاعب سيحصل منه ميسي على راتب سنوي يبلغ 300 مليون دولار.
وقالت الصحيفة: ميسي ليس بيعيد عن السعودية فهو سفير السياحة لديها، وأن الحكومة السعودية ستساعد الهلال في توفير المبالغ اللازمة للتعاقد مع اللاعب.
وكانت تقارير قد تحدثت عن تواجد رئيس الهلال فهد بن نافل في باريس أمس الخميس في باريس، حيث ربطت تلك الأنباء تواجده بالتفاوض مع ميسي.
وما يعيق الهلال عن إتمام التعاقد مع اللاعب هو منعه من خوض الميركاتو الشتوي الحالي، حيث تأمل الإدارة في رفع الايقاف، وبالتالي التعاقد مع اللاعب في الميركاتو الحالي.