رئيس اتحاد التايكوندو يستقبل نظيره الدولي قبيل انطلاق دورة التضامن الإسلامي

استقبل رئيس الاتحاد السعودي للتايكوندو، المهندس عبدالله أحمد عيد الحربي، صباح اليوم، رئيس الاتحاد العالمي للتايكوندو الكوري، الدكتور تشونغوون تشو، في الصالة التنفيذية بمطار الملك خالد الدولي بالرياض، وذلك قبيل انطلاق دورة ألعاب التضامن الإسلامي التي تستضيفها المملكة.
وحضر الاستقبال المدير التنفيذي للاتحاد السعودي محمد سعيد كشكش، والدكتورة هدوة معوض، عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي ورئيس لجنة التصنيف ورئيس لجنة "التايكوندو للجميع"، إلى جانب الأستاذ عثمان دلدار، رئيس لجنة البارا وعضو اللجنة الفنية بالاتحاد الدولي.
ويأتي هذا اللقاء تزامنًا مع مشاركة رئيس الاتحاد الدولي في فعاليات دورة ألعاب التضامن الإسلامي، حيث يتابع عن كثب منافسات التايكوندو، وما تشهده من تطور ومستوى تنظيمي يعكس مكانة المملكة في استضافة البطولات العالمية.