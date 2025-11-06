رئيس اتحاد التايكوندو يستقبل نظيره الدولي قبيل انطلاق دورة التضامن الإسلامي

استقبل رئيس الاتحاد السعودي للتايكوندو، المهندس عبدالله أحمد عيد الحربي، صباح اليوم، رئيس الاتحاد العالمي للتايكوندو الكوري، الدكتور تشونغوون تشو، في الصالة التنفيذية بمطار الملك خالد الدولي بالرياض، وذلك قبيل انطلاق دورة ألعاب التضامن الإسلامي التي تستضيفها المملكة.