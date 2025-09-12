دوري روشن: الاتحاد يعمّق جراح الفتح برباعية

حقق فريق الاتحاد فوزًا كبيرًا على نظيره الفتح بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الجمعة على ملعب الإنماء بجدة، ضمن الجولة الثانية من دوري روشن السعودي للمحترفين.