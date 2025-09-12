دوري روشن: الاتحاد يعمّق جراح الفتح برباعية

حقق فريق الاتحاد فوزًا كبيرًا على نظيره الفتح بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الجمعة على ملعب الإنماء بجدة، ضمن الجولة الثانية من دوري روشن السعودي للمحترفين.
سجل أهداف الاتحاد حسام عوار في الدقيقة 22، قبل أن يضيف بيرغوين هدفين متتاليين في الدقيقتين 35 و39، ثم اختتم مهند الشنقيطي الرباعية في الدقيقة (90+1).
في المقابل، أحرز هدفي الفتح كل من فارغاس عند الدقيقة 33، وسفيان بن دبكة من ركلة جزاء في الدقيقة 69.
وشهد اللقاء حالتي طرد، حيث أشهر الحكم فيصل البلوي البطاقة الحمراء أولًا للاعب الفتح مراد باتنا في الدقيقة (45+1)، ثم لحارس الاتحاد رايكوفيتش عند الدقيقة 58 بعد تدخله على فهد الزبيدي.
بهذه النتيجة رفع الاتحاد رصيده إلى 6 نقاط متصدرًا جدول الترتيب بالعلامة الكاملة، فيما بقي الفتح من دون أي نقطة في المركز السادس عشر.