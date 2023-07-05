النصر يدخل في منافسة مع الهلال للتعاقد مع "سافيتش" لاعب لاتسيو الإيطالي

كشف موقع "Sports Zone" عن دخول نادي النصر في منافسة مع الهلال، للتعاقد مع الصربي سيرغي ميلينكوفيتش سافيتش، لاعب وسط لاتسيو الإيطالي.
وبحسب ذات الموقع: فإن لاتسيو وافق على بيع سافيتش، بشرط الحصول على مبلغ 40 مليون يورو، مشيرًا إلى أن اللاعب حريص على الانضمام إلى الدوري الإنجليزي.
وأشار الموقع إلى أن المحادثات ما زالت جارية؛ حيث إنه لم يتم اتخاذ أي قرار في مستقبله منذ بداية الصيف.
يلعب سيرغي ميلينكوفيتش سافيتش صاحب الـ28 عامًا، لنادي لاتسيو منذ 2015، قادمًا من نادي جينك البلجيكى، كما يلعب للمنتخب الصربي منذ 2017.
ونجح الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية في التعاقد مع لاعب خط الوسط البرتغالي روبن نيفيز، قادمًا من وولفرهامبتون واندررز الإنجليزي، والمدافع السنغالي خاليدو كوليبالي من تشيلسي.