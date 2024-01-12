بالصور.. افتتاح مبهر لكأس آسيا قطر 2023

انطلقت فعالياتُ كأس آسيا قطر 2023 من خلال حفل افتتاح مبهر، وذلك يوم الجمعة على استاد لوسيل العالمي.
وقبيل انطلاق المواجهة الافتتاحية المرتقبة في البطولة، التي تجمع بين قطر المضيفة ولبنان؛ رحّب ستاد لوسيل بالجماهير من كافة أرجاء قارة آسيا عبر هذا الحفل المدهش.
وجرى حفل الافتتاح بحضور الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، وقد شهد الحفلُ عرضًا فنيًّا استعرض الفصل المفقود من حكاية كليلة ودمنة.
واحتفل هذا العرض الفني بروح الأخوة عبر الثقافات المتنوعة في قارة آسيا، والعابرة للحدود واللغات. ثم بعد ذلك قام "حسن الهيدوس" قائد منتخب قطر، بالتنازل عن شرف إلقاء قسم اللاعبين التقليدي إلى "مصعب البطاط" قائد منتخب فلسطين.
وتضمن الحفل أيضًا عروض ألعاب نارية وليزر، إلى جانب أغنية قدّمتها المغنّية اللبنانية "عبير نعمة".
وتستضيف قطر البطولة القارية للمرة الثالثة بعد عامَيْ 1988 و2011، بمشاركة 24 منتخبًا.