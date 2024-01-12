بالصور.. افتتاح مبهر لكأس آسيا قطر 2023

واحتفل هذا العرض الفني بروح الأخوة عبر الثقافات المتنوعة في قارة آسيا، والعابرة للحدود واللغات. ثم بعد ذلك قام "حسن الهيدوس" قائد منتخب قطر، بالتنازل عن شرف إلقاء قسم اللاعبين التقليدي إلى "مصعب البطاط" قائد منتخب فلسطين.