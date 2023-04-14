سلمان الفرج يقود تشكيلة الهلال أمام الباطن.. والشهراني يتواجد في دكة البدلاء

وشهدت التشكيلة عودة قائد الفريق سلمان الفرج، عقب تعافيه من الإصابة التي ألمّت به في مباراة الاتفاق يوم 19 مارس الماضي، كما شهدت غياب بعض العناصر الرئيسة أمثال: الحارس عبدالله المعيون، والكوري الجنوبي جانغ هيون سو، وموسى ماريغا أندريه كاريلو، فيما تواجد الظهير الأيسر ياسر الشهراني في دكة البدلاء لأول مرة منذ إصابته في ديسمبر الماضي ببطولة كأس العالم قطر 2022.