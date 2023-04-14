سلمان الفرج يقود تشكيلة الهلال أمام الباطن.. والشهراني يتواجد في دكة البدلاء

أعلن الأرجنتينيُّ رامون دياز المدير الفني لفريق الهلال، عن التشكيلة الأساسية التي سيدخل بها مواجهة الباطن المقدمة من مباريات الجولة 24 من دوري روشن السعودي للمحترفين.
وشهدت التشكيلة عودة قائد الفريق سلمان الفرج، عقب تعافيه من الإصابة التي ألمّت به في مباراة الاتفاق يوم 19 مارس الماضي، كما شهدت غياب بعض العناصر الرئيسة أمثال: الحارس عبدالله المعيون، والكوري الجنوبي جانغ هيون سو، وموسى ماريغا أندريه كاريلو، فيما تواجد الظهير الأيسر ياسر الشهراني في دكة البدلاء لأول مرة منذ إصابته في ديسمبر الماضي ببطولة كأس العالم قطر 2022.
وجاءت التشكيلة على النحو التالي:
محمد العويس "حراسة المرمى"، ناصر الهدهود، خليفة الدوسري، محمد جحفلي، ناصر الدوسري، عبدالله عطيف، سلمان الفرج، محمد كنو، لوسيانو فييتو، أوديون إيغالو، صالح الشهري.