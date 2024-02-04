الاتفاق يعاود تدريباته عقب ودية الحزم

أجرى الفريقُ الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريبَه، عصر اليوم الأحد، على ملعب الرديف بالنادي، وتأتي تحضيراتُ الاتفاق في المرحلة الثانية من الاستعدادات التي تقام في الدمام؛ تحضيرًا لاستكمال منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين لموسم 2023/ 24.
وكان التدريبُ بقيادة المدير الفني الإنجليزي "ستيفن جيرارد" قد اشتمل على تدريب استرجاعي للاعبين الذين خاضوا أغلبَ فترات مباراة الحزم الودّيّة، فيما أجرى بقيةُ اللاعبين التمارينَ الوقائية، ثم الإحماء، بعد ذلك تدريب المربعات عبر مجموعتين، ثم خصص الجهازُ الفني تحدّيَ المهارة وتسجيل الأهداف بين مجموعتين؛ حيث تمكّن الأخضر من كسب التحدّي، فيما اختتم التدريب بتقسيمة بين مجموعتين على جزء من الملعب.