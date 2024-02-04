الاتفاق يعاود تدريباته عقب ودية الحزم

وكان التدريبُ بقيادة المدير الفني الإنجليزي "ستيفن جيرارد" قد اشتمل على تدريب استرجاعي للاعبين الذين خاضوا أغلبَ فترات مباراة الحزم الودّيّة، فيما أجرى بقيةُ اللاعبين التمارينَ الوقائية، ثم الإحماء، بعد ذلك تدريب المربعات عبر مجموعتين، ثم خصص الجهازُ الفني تحدّيَ المهارة وتسجيل الأهداف بين مجموعتين؛ حيث تمكّن الأخضر من كسب التحدّي، فيما اختتم التدريب بتقسيمة بين مجموعتين على جزء من الملعب.