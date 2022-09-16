غداً انطلاق المرحلة الثانية من إعداد الأخضر لنهائيات مونديال قطر 2022

ينطلق، غداً السبت، المعسكر الإعدادي للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، في مدينة أليكانتي الإسبانية خلال الفترة من 17 وحتى 27 من شهر سبتمبر الجاري، وذلك ضمن المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي لكأس العالم FIFA قطر 2022™ التي تنطلق في شهر نوفمبر المقبل.
ويخوض الأخضر السعودي 8 مباريات ودية على مدى الشهرين المقبلين، في إطار استعداداته للمشاركة في كأس العالم 2022 في قطر.
وخلال المرحلة الثانية سيخوض الأخضر مباراتين وديتين، الأولى أمام منتخب الإكوادور في الثالث والعشرين من سبتمبر، وستكون الودية الثانية أمام منتخب أمريكا في السابع والعشرين من الشهر نفسه، وستُلعب كلا المباراتين الوديتين على ملعب نويفا كوندومينا بمدينة مورسيا.
وكان المدير الفني للمنتخب السعودي "إيرڤي رينارد" قد أعلن عن قائمة الأخضر المشاركة في المعسكر الإعدادي الذي سيقام في مدينة أليكانتي الإسبانية خلال الفترة من 17 وحتى 27 من شهر سبتمبر الجاري، حيث استدعى (26) لاعبًا للالتحاق بالمعسكر، أسماؤهم على النحو التالي: محمد العويس، فواز القرني، محمد اليامي، نواف العقيدي، ياسر الشهراني، علي البليهي، عبدالإله العمري، عبدالله مادو، حسان التمبكتي، سلطان الغنام، سعود عبدالحميد، أحمد بامسعود، علي الحسن، سامي النجعي، عوض الناشري، محمد كنو، رياض شراحيلي، سلمان الفرج، ناصر الدوسري، سالم الدوسري، هتان باهبري، نواف العابد، هيثم عسيري، فهد المولد، فراس البريكان، هارون كمارا.
وسيغادر "الأخضر" مساء يوم غد السبت القادم إلى مدينة أليكانتي الإسبانية، بعد أن يجتمع لاعبو الأخضر في العاصمة الرياض.
ويخوض "الأخضر" خلال شهر أكتوبر 3 مباريات ودية أخرى، أمام مقدونيا يوم 22، ألبانيا في 26، وهندوراس في 30 من ذات الشهر.
ويختتم المنتخب السعودي التحضيرات بثلاث مباريات ودية أمام آيسلندا وبنما وكرواتيا أيام 6 و10 و16 نوفمبر توالياً.
وكانت قرعة كأس العالم قد أوقعت المنتخب السعودي ضمن المجموعة الثالثة التي تضم إلى جانبه منتخبات الأرجنتين وبولندا والمكسيك.