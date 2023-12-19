مانشستر سيتي يتأهل لنهائي كأس العالم للأندية على حساب أوراوا

وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الثلاثاء على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" في جدة، ضمن مباريات الدور نصف النهائي من البطولة، بفوز المان سيتي بثلاثية نظيفة.