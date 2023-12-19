مانشستر سيتي يتأهل لنهائي كأس العالم للأندية على حساب أوراوا

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي لنهائي كأس العالم للأندية المقام في جدة؛ وذلك عقب تغلبه على نظيره أوراوا الياباني.
وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الثلاثاء على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" في جدة، ضمن مباريات الدور نصف النهائي من البطولة، بفوز المان سيتي بثلاثية نظيفة.
أهداف المباراة سجلها ماويوس لاعب أوراوا بالخطأ في مرماه لصالح مانشستر سيتي في الدقيقة الـ45+1. وفي شوط المباراة الثاني (52) نجح كوفاسيتش في تسجيل الهدف الثاني قبل أن يضيف بيرناردو سيلفا الهدف الثالث للمان سيتي في الدقيقة الـ59.
وبتلك النتيجة يتأهل مانشستر سيتي للمباراة النهائية لملاقاة فلومينينسي البرازيلي الذي كان قد تأهل هو الآخر على حساب الأهلي المصري.