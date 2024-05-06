تعرَّف على تشكيلة قمة "كلاسيكو" الأهلي والهلال

أعلن المدير الفني لفريق الهلال الأول لكرة القدم "خيسوس" القائمة الأساسية التي سيخوض بها مواجهة الكلاسيكو أمام الأهلي مساء اليوم الاثنين على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" في جدة، وذلك في المباراة المؤجلة من الجولة الـ28 من دوري روشن السعودي.