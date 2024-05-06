تعرَّف على تشكيلة قمة "كلاسيكو" الأهلي والهلال

أعلن المدير الفني لفريق الهلال الأول لكرة القدم "خيسوس" القائمة الأساسية التي سيخوض بها مواجهة الكلاسيكو أمام الأهلي مساء اليوم الاثنين على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" في جدة، وذلك في المباراة المؤجلة من الجولة الـ28 من دوري روشن السعودي.
وكشف المدير الفني الألماني "ماتياس يايسله" عن التشكيلة التي جاءت على النحو الآتي:
حراسة المرمى: إدوارد ميندي.
الدفاع: إيبانيز، ديميرال، عبدالباسط هندي وعبدالله العمار.
الوسط: كيسيه، زياد الجهني، رياض محرز وماكسيمان.
الهجوم: فراس البريكان، وفيرمينيو.
وفي المقابل دخل مدرب الأزرق البرتغالي "خيسوس" المباراة بكامل نجومه الأجانب. وضمت القائمة:
حراسة المرمى: ياسين بونو.
الدفاع: سعود عبدالحميد، كوليبالي، علي آل بليهي وحسان تمبكتي ولودي.
الوسط: نيفيز، سافيتش وميشايل.
الهجوم: مالكوم، وميتروفيتش.