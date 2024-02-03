رياضة

ميتروفيتش ومالكوم وكوليبالي.. أبرز أرقام لاعبي الهلال بعد مرور 19 جولة

"نيفيز" تصدَّر ترتيب الأفضل تمريرات في ملعب الخصم بإجمالي 804 تمريرات
ألكسندر ميتروفيتش
ألكسندر ميتروفيتش

 كشف الحساب الرسمي لرابطة دوري روشن السعودي للمحترفين على منصة "إكس"، عن أبرز أرقام نجوم الهلال، بعد مرور 19 جولة من عمر المسابقة.

 واحتل الصربى ألكسندر ميتروفيتش صدارة هدافي الهلال، إذ نجح في تسجيل 17 هدفاً، وجاء البرازيلي مالكوم في صدارة فريقه كأكثر لاعب صناعة للأهداف بـ5 أهداف، بينما نجح السنغالي خاليدو كوليبالي في تحقيق لقب الأفضل في الصراعات الثنائية بـ111 مرة.

وتصدَّر البرتغالي روبن نيفيز نجم الهلال، ترتيب الأفضل تمريرات في ملعب الخصم إذ نجح في تحقيق 804 تمريرات.

 ويتصدّر الهلال حالياً ترتيب جدول دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 53 نقطة، وبفارق 7 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني، ويأتي بالمركز الثالث الأهلي برصيد 40 نقطة، في حين يقع الاتحاد سابعاً برصيد 28 نقطة.

الهلال
دوري روشن السعودي للمحترفين
ألكسندر ميتروفيتش

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