ميتروفيتش ومالكوم وكوليبالي.. أبرز أرقام لاعبي الهلال بعد مرور 19 جولة

واحتل الصربى ألكسندر ميتروفيتش صدارة هدافي الهلال، إذ نجح في تسجيل 17 هدفاً، وجاء البرازيلي مالكوم في صدارة فريقه كأكثر لاعب صناعة للأهداف بـ5 أهداف، بينما نجح السنغالي خاليدو كوليبالي في تحقيق لقب الأفضل في الصراعات الثنائية بـ111 مرة.