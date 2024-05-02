التعاون يحشد قوته لهزيمة الهلال الأولى.. وأبها بوابة الاتحاد لمصالحة جماهيره

تستكمل اليوم الجمعة، منافسات الجولة الـ30 من دوري روشن السعودي للمحترفين بثلاث مباريات منتظرة، على النحو التالي:
يحل الهلال "متصدر الدوري - 80 نقطة" ضيفًا ثقيلاً على نظيره التعاون "الرابع -51 نقطة"، في تمام السادسة مساءً، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة.
التعاون يتسلح بعاملي الأرض والجمهور، من أجل العودة للمركز الثالث والاستمرار في رحلة البحث عن المقعد الآسيوي.
في المقابل يخشى الهلال السقوط الأول في الدوري، لذا سيرمي بكامل ثقله حتى يوسع الفارق أكثر مع وصيفه النصر.
قمة مرتقبة عنوانها مصالحة الجماهير بالنسبة للاتحاد، الذي يحل ضيفًا على أبها، في تمام التاسعة مساءً، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في أبها.
الاتحاد يخوض المواجهة وهو في المركز الخامس "50" نقطة، وليس أمامه سوى العودة بالنقاط الثلاث، حتى يقترب أكثر من المركز الثالث، ومصالحة جماهيره بعد الخروج من بطولة كأس الملك.
في المقابل يأمل أبها تجاوز مناطق الخطر والاقتراب من مناطق الأمان أكثر "السابع عشر - 25 نقطة".
يستضيف الاتفاق "السابع - 41 نقطة" نظيره الفيحاء "التاسع - 38 نقطة" في تمام التاسعة مساءً، وذلك على ملعب الاتفاق "موطن الفرسان" في الدمام.
فارق النقاط الثلاث يشعل المواجهة في تبادل المراكز أيضًا، وإن كان الاتفاق يتفوق بعاملي الأرض والجمهور على ضيفه.