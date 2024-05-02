التعاون يحشد قوته لهزيمة الهلال الأولى.. وأبها بوابة الاتحاد لمصالحة جماهيره

قمة مرتقبة عنوانها مصالحة الجماهير بالنسبة للاتحاد، الذي يحل ضيفًا على أبها، في تمام التاسعة مساءً، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في أبها.