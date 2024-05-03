اتفاق يجمع الاتحاد السعودي للبوتشيا و"سواعد" لدعم رياضة ذوي الإعاقة بالشرقية

وقّع الاتحاد السعودي للبوتشيا وجمعية سواعد للإعاقة الحركية بالمنطقة الشرقية، في مقر الجمعية بمدينة الخبر، اتفاقية شراكة تهدف إلى تفعيل التعاون المشترك والمستمر مع القطاع غير الربحي وتفعيل دور المسؤولية الاجتماعية وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030 ورفع مستوى جودة العمل ودعم ذوي الإعاقة الشديدة في ممارسة النشاط البدني والرياضي.
وقال رئيس الاتحاد السعودي للبوتشيا محسن آل سماعيل: إن هذه الاتفاقية تهدف إلى زيادة نشر اللعبة في المملكة العربية السعودية وزيادة عدد اللاعبين واللاعبات ومشاركتهم في البطولات الرياضية الخاصة للبوتشيا، ونتطلع إلى نتائج تصب في صالح المملكة ومشاركة اللاعبين واللاعبات في البطولات المحلية والدولية، مؤكداً أن الاتحاد سوف يدعم جميع رياضيي البوتشيا بالأدوات وورش العمل.
من جانب آخر، قال المدير التنفيذي لجمعية "سواعد" للإعاقة الحركية بالمنطقة الشرقية خالد الهاجري: إن هذه الاتفاقية تستهدف جميع الفئات التابعة لجمعية "سواعد"، والذين ينطبق عليهم تصنيفات الممارسين للعبة البوتشيا ومنسوبي الاتحاد، وسوف تكون هذه الاتفاقية بداية لتفعيل النشاط الرياضي في الجمعية.