اتفاق يجمع الاتحاد السعودي للبوتشيا و"سواعد" لدعم رياضة ذوي الإعاقة بالشرقية

وقال رئيس الاتحاد السعودي للبوتشيا محسن آل سماعيل: إن هذه الاتفاقية تهدف إلى زيادة نشر اللعبة في المملكة العربية السعودية وزيادة عدد اللاعبين واللاعبات ومشاركتهم في البطولات الرياضية الخاصة للبوتشيا، ونتطلع إلى نتائج تصب في صالح المملكة ومشاركة اللاعبين واللاعبات في البطولات المحلية والدولية، مؤكداً أن الاتحاد سوف يدعم جميع رياضيي البوتشيا بالأدوات وورش العمل.