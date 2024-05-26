رياضة
نادٍ سعودي ينافس أندية الدوري الأوروبي لضم "أوباميانغ" نجم أولمبيك مارسيليا
لعب لأندية برشلونة وأرسنال وميلان وبوروسيا دورتموند وقيمته السوقية 4 ملايين يورو
أبدى العديد من الأندية الأوروبية بالإضافة لنادٍ سعودي اهتمامهم بالتعاقد مع الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ لاعب أولمبيك مارسيليا الفرنسي.
وبحسب ما أفاد به الصحفي "دارميش شيث"، فإن هناك عددًا من أندية الدوري الأوروبي دخلت في منافسة مع نادٍ سعودي لكسب خدمات اللاعب الغابوني.
وقال الصحفي الذي يعمل في "سكاي سبورت": إن هناك عددًا من أندية الدوري الإيطالي والدوري الأمريكي، ونادٍ من الدوري السعودي لديهم الرغبة في ضم أوباميانغ بالموسم المقبل.
ويتبقى لأوباميانغ عامان على نهاية عقده مع النادي الفرنسي، وكان قد انضم إليه في يوليو الماضي قادمًا من تشيلسي الإنجليزي.
ولعب إيمريك أوباميانغ صاحب الـ34 عامًا، لعدد من الأندية الأوروبية؛ أبرزها برشلونة، أرسنال، ميلان، ليل، موناكو، وسان اتيان، ديجون، بوروسيا دورتموند، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 4 ملايين يورو.