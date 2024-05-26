نادٍ سعودي ينافس أندية الدوري الأوروبي لضم "أوباميانغ" نجم أولمبيك مارسيليا

ولعب إيمريك أوباميانغ صاحب الـ34 عامًا، لعدد من الأندية الأوروبية؛ أبرزها برشلونة، أرسنال، ميلان، ليل، موناكو، وسان اتيان، ديجون، بوروسيا دورتموند، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 4 ملايين يورو.