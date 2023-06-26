اعتماد مجلس إدارة مؤسسة نادي النصر غير الربحية برئاسة مسلي آل معمر

وفي بداية يونيو الجاري ، أعلن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، عن إطلاق مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية ، والذي تضمن تحويل أندية الهلال والاتحاد والنصر وأهلي جدة إلى شركات يكون كل منها مملوكًا لصندوق الاستثمارات العامة بنسبة 75%، ومؤسسات رياضية غير ربحية لكلّ نادٍ بنسبة 25%.