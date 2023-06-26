اعتماد مجلس إدارة مؤسسة نادي النصر غير الربحية برئاسة مسلي آل معمر

اعتمدت وزارة الرياضة ، اليوم الاثنين ، مجلس إدارة مؤسسة نادي النصر غير الربحية، برئاسة مسلي آل معمر.
وقال النادي في بيان مقتضب بثه عبر حسابه الرسمي على "تويتر":" تلقت إدارة نادي النصر قراراً من وزارة الرياضة يفيد باعتماد مجلس إدارة مؤسسة النصر غير الربحية..".
وقد تألفت إدارة مؤسسة نادي النصر غير الربحية، الفائز بالانتخابات والذي سيدير النادي في ضوء مشروع الاستثمار والتخصيص من كل من: مسلي آل معمر (رئيس المجلس) و عبدالله العمراني (نائب الرئيس)، و فيصل أبو ساق (عضو) و عبدالعزيز العمران (عضو) ومنصور بن زومه (عضو) وأيمن الشهري (عضو) .
وفاز مسلي آل معمر في الانتخابات التي نظمت يوم الخميس الماضي ، على منافسه ثامر اليمني ، حيث حصل مسلي آل معمـر على 878.580 ألف صوت (99.97%)، في مقابل 290 صوتاً لمنافسه ثامر اليمني.
وفي بداية يونيو الجاري ، أعلن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، عن إطلاق مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية ، والذي تضمن تحويل أندية الهلال والاتحاد والنصر وأهلي جدة إلى شركات يكون كل منها مملوكًا لصندوق الاستثمارات العامة بنسبة 75%، ومؤسسات رياضية غير ربحية لكلّ نادٍ بنسبة 25%.
وبذلك يستمر مسلي آل معمر (47 عاماً) في العمل الإداري مع فريق النصر ، وهو الذي شغل منصب رئيس مجلس إدارة النادي منذ عام 2021.