غدًا في ربع نهائي دوري أبطال آسيا: الهلال في مواجهة فولاد الإيراني .. وموقعة منتظرة تجمع الشباب والدحيل القطري

وقال مدرب الهلال الأرجنتيني رامون دياز إنه يتطلع إلى مشاهدة مستوى أفضل من فريقه، على الرغم من الفوز في ثمن النهائي على شباب الأهلي دبي والتأهل لربع النهائي، لأننا في نادي الهلال من واجبنا أن نقدم مستوى مرتفعًا بسبب نوعية لاعبينا".