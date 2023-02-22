غدًا في ربع نهائي دوري أبطال آسيا: الهلال في مواجهة فولاد الإيراني .. وموقعة منتظرة تجمع الشباب والدحيل القطري

يأمل فريق الهلال السعودي الأول لكرة القدم (حامل اللقب ) بلوغ دور نصف النهائي لدوري أبطال آسيا في منطقة الغرب عندما يواجه فولاد خوزستان الإيراني غدًا الخميس على ملعب الجنوب، فيما يلعب الشباب السعودي مع الدحيل القطري على ملعب الثمامة في ربع نهائي المسابقة.
ويُلعب نصف النهائي يوم الأحد المقبل، على أن يتأهل الفائز لملاقاة ممثل الشرق أوراوا ريد دايموندز الياباني، ذهابًا في 29 إبريل وإيابًا على أرض أوراوا في 6 مايو.
وقال مدرب الهلال الأرجنتيني رامون دياز إنه يتطلع إلى مشاهدة مستوى أفضل من فريقه، على الرغم من الفوز في ثمن النهائي على شباب الأهلي دبي والتأهل لربع النهائي، لأننا في نادي الهلال من واجبنا أن نقدم مستوى مرتفعًا بسبب نوعية لاعبينا".
في المقابل، تأهل فولاد بعدما تخطى في مباراة ثمن النهائي نظيره الفيصلي السعودي بنتيجة 1-0.
وفي الدور نفسه، يصطدم الشباب السعودي بالدحيل القطري عندما يلتقيان في اليوم ذاته على ملعب الثمامة بالدوحة, حيث تأهل الشباب للدور ربع النهائي بتجاوزه ناساف كارشي الأوزبكي 2-0 في الدور السابق.
وقدّم الشباب مستوى مميزًا في مباراته الماضية أمام ناساف كارشي، وهو امتدادٌ لنتائجه الجيدة التي يقدمها في الدوري السعودي، ويتطلع إلى تجاوز عقبة منافسه وبلوغ نصف النهائي.
وقال مدرب الشباب الإسباني مورينو إن هذه المباراة مهمة جدًا لنا وسنستعد لربع النهائي على أكمل وجه, ونواجه فريقًا كبيرًا لكن لا نخشى الدحيل أو أي فريق آخر".
في المقابل، تأهل الدحيل بتغلبه الصعب في ثمن النهائي على الريان بركلات الترجيح 7-6 بعد التعادل في الشوطين الأصلي والإضافي بنتيجة 1-1.