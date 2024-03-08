مهاجم بايرن مينويخ "تشوبو موتينغ" تحت أنظار الأندية السعودية

و انضم إريك ماكسيم تشوبو موتينغ البالغ من العمر 34 عامًا، لنادي بايرن ميونيخ في أكتوبر 2020، قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 3 ملايين يورو.