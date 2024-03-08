رياضة
مهاجم بايرن مينويخ "تشوبو موتينغ" تحت أنظار الأندية السعودية
أبدت أندية الدوري السعودي للمحترفين اهتمامها بالتعاقد مع الكاميروني إريك ماكسيم تشوبو موتينغ، مهاجم بايرن ميونيخ الألماني، خلال الموسم المقبل.
وبحسب ما أفاد به الصحفي التركي "أكرم كونور" بحسابه الشخصي عبر منصة "x" فإن عدة أندية سعودية وأندية بالدوري الإنجليزي، والإيطالي يرغبون في ضم مهاجم بايرن ميونيخ.
وكانت إدارة النادي الأهلي السعودي قد أبدت رغبتها في وقت سابق رغبتها في كسب خدمات تشوبو موتينغ الذي ينتهي عقده مع النادي الألماني بنهاية الموسم الجاري .
و انضم إريك ماكسيم تشوبو موتينغ البالغ من العمر 34 عامًا، لنادي بايرن ميونيخ في أكتوبر 2020، قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 3 ملايين يورو.