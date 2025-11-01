مع نهاية الجولة السابعة من دوري روشن.. الصدارة مالها إلا النصر

أحكم فريق النصر الأول لكرة القدم قبضته على صدارة دوري روشن السعودي للمحترفين مع نهاية الجولة السابعة، بعد فوزه الصعب على ضيفه الفيحاء بنتيجة 2 – 1، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم (السبت) على ملعب الأول بارك في الرياض، بقيادة الحكم محمد الهويش.
انتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، بعد أن كان الفيحاء المبادر بالتسجيل في الدقيقة 13 عبر لاعبه جيسون من كرة مرتدة سريعة استغل فيها خطأ في تمركز دفاع النصر.
وتمكّن قائد النصر كريستيانو رونالدو من تعديل النتيجة في الدقيقة 37 بعد تمريرة مثالية من زميله كومان. وشهد الشوط تألق حارس الفيحاء موسكيرا الذي تصدّى لعدة محاولات خطيرة من جواو فليكس ورونالدو وساديو ماني.
وفي الشوط الثاني، أضاع رونالدو فرصة ثمينة لتعزيز النتيجة في الدقيقة 65، تبعه فيليكس بفرصة مماثلة في الدقيقة 70. كما أنقذ مارتينيز مدافع النصر فريقه من هدف محقق في الدقيقة 86 بعد تسديدة قوية من سكالا، وتبعه سالم النجدي بإنقاذ مماثل في الدقيقة 88.
وفي الدقيقة 90، أهدر كومان فرصة هدف ثانٍ مؤكد بعد أن لعب الكرة خارج المرمى المكشوف، قبل أن تشهد الدقيقة (90+14) احتساب ركلة جزاء للنصر، ترجمها رونالدو بنجاح داخل الشباك، ليمنح فريقه النقاط الثلاث ويؤكد أحقيته بالصدارة.
بهذه النتيجة، رفع النصر رصيده إلى 21 نقطة في قمة الترتيب، فيما تجمّد رصيد الفيحاء عند 8 نقاط في المركز العاشر.