مع نهاية الجولة السابعة من دوري روشن.. الصدارة مالها إلا النصر

أحكم فريق النصر الأول لكرة القدم قبضته على صدارة دوري روشن السعودي للمحترفين مع نهاية الجولة السابعة، بعد فوزه الصعب على ضيفه الفيحاء بنتيجة 2 – 1، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم (السبت) على ملعب الأول بارك في الرياض، بقيادة الحكم محمد الهويش.