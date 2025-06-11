كأس العالم للأندية 2025: الهلال يدشن مشاركته أمام ريال مدريد

يدشن فريق الهلال السعودي الأول لكرة القدم مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية 2025، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من (15 يونيو الجاري وحتى 13 يوليو القادم) بمواجهة ريال مدريد الإسباني.
ويشارك في البطولة (32) ناديًا قسمت على (8) مجموعات، كل مجموعة ضمت (4) أندية، إذ أقيمت القرعة بمدينة ميامي في الخامس من ديسمبر الماضي، وأسفرت عن وجود الهلال في المجموعة الثامنة إلى جانب، ريال مدريد الإسباني، وسالزبورغ النمساوي، وباتشوكا المكسيكي.
وتغادر بعثة الهلال الجمعة المقبل إلى الولايات المتحدة الأمريكية، استعدادًا لخوض أولى مواجهات المونديال في الـ18 من الشهر الجاري، أمام ريال مدريد الإسباني، على ملعب (هارد روك) بميامي، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى للمسابقة.
واختارت بعثة الهلال العاصمة الأمريكية واشنطن مقرًا لإقامتها طوال فترة البطولة، إذ سيجري الفريق تدريباته اليومية ومعسكره التحضيري هناك.
وأكد رئيس مجلس إدارة نادي الهلال فهد بن نافل، في تصريح إعلامي، أن مشاركة الهلال في هذا المحفل العالمي امتدادًا لحضور الأندية السعودية المشرف، والمكانة المتقدمة التي وصلت لها كرة القدم السعودية، بدعم القيادة الرشيدة، ورؤية المملكة (2030)، مشيرًا إلى أنهم يحملون على عاتقهم مسؤولية تمثيل المملكة العربية السعودية خير تمثيل، والعمل على تحقيق مشاركة تليق بتاريخ الهلال وتطلعات جماهيره، في واحدة من أقوى البطولات على مستوى الأندية عالميًا.