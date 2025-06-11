كأس العالم للأندية 2025: الهلال يدشن مشاركته أمام ريال مدريد

وأكد رئيس مجلس إدارة نادي الهلال فهد بن نافل، في تصريح إعلامي، أن مشاركة الهلال في هذا المحفل العالمي امتدادًا لحضور الأندية السعودية المشرف، والمكانة المتقدمة التي وصلت لها كرة القدم السعودية، بدعم القيادة الرشيدة، ورؤية المملكة (2030)، مشيرًا إلى أنهم يحملون على عاتقهم مسؤولية تمثيل المملكة العربية السعودية خير تمثيل، والعمل على تحقيق مشاركة تليق بتاريخ الهلال وتطلعات جماهيره، في واحدة من أقوى البطولات على مستوى الأندية عالميًا.