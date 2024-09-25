كأس الملك : الرائد عبر بوابة جدة يكمل عقد المتأهلين لدور الـ 16

أكمل فريق الرائد الأول لكرة القدم عقد المتأهلين لدور ثمن النهائي من مسابقة كأس الملك عقب فوزه على مضيفه جدة بهدفين دون رد، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل بجدة لحساب منافسات الدور 32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لموسم 2024/2025.منح المغربي محمد فوزير التقدم لفريق الرائد من علامة الجزاء في الدقيقة 17 وأضاف كريم البركاوي الهدف الثاني لمصلحة الضيوف في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع وبهذه النتيجة انتهى الشوط الأولى.