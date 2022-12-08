ضمن موسم الدرعية 2022.. نيوكاسل يضرب الهلال بخماسية

تغلب نيوكاسل يونايتد الإنجليزي على نظيره الهلال السعودي بخماسية نظيفة، اليوم الخميس، في اللقاء الودي الذي جمعهما على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة السعودية الرياض، ضمن فعاليات موسم الدرعية 2022.
منح البرازيلي جولينتون الأسبقية للفريق الإنجليزي مبكرًا منذ الدقيقة السابعة بعد أن حول عرضية جاكوب ميرفي برأسه داخل شباك عبد الله المعيوف.
وقبل الدخول للاستراحة بدقيقتين عاد اللاعب البرازيلي جولينتون ليعزز تقدم نيوكاسل بالهدف الثاني بعد أن كسر مصيدة التسلل وانفرد بالمرمى قبل أن يسدد كرة أرضية زاحفة من تحت قدمي المعيوف.
وفي الشوط الثاني ضاعف ميغيل ألميرون الغلة التهديفية للفريق الإنجليزي بتسجيله ثالث الأهداف بمجهود فردي مميز عند الدقيقة 75، وعاد اللاعب ذاته ليسجل رابع الأهداف عند الدقيقة 82 بعد أن تابع عرضية كريس وود في الشباك.
واختتم ستيفنسون مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف الخامس في الدقيقة 86 بعد أن قاد هجمة مرتدة تبادل خلالها الكرة مع جولينتون.
وشهدت المباراة افتقاد الهلال للعديد من لاعبيه الأساسيين بداعي الإصابة يتقدمهم السداسي الدولي محمد العويس، ياسر الشهراني، محمد البريك، سلمان الفرج، سالم الدوسري، علي البليهي، العائدين بإصابات مختلفة بعد المشاركة مع المنتخب السعودي في مونديال قطر 2022.
يُذكر أن المباراة تأتي في إطار تحضيرات الفريقين لاستئناف النشاط الكروي المحلي في البلدين، المتوقف حاليًا بسبب إقامة مونديال قطر 2022.
يُشار إلى أن فريق نيوكاسل الإنجليزي يقيم معسكرًا تدريبيًا في العاصمة السعودية الرياض، يستمر حتى العاشر من ديسمبر الجاري.