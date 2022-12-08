ضمن موسم الدرعية 2022.. نيوكاسل يضرب الهلال بخماسية

وشهدت المباراة افتقاد الهلال للعديد من لاعبيه الأساسيين بداعي الإصابة يتقدمهم السداسي الدولي محمد العويس، ياسر الشهراني، محمد البريك، سلمان الفرج، سالم الدوسري، علي البليهي، العائدين بإصابات مختلفة بعد المشاركة مع المنتخب السعودي في مونديال قطر 2022.