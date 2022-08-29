أخضر الطائرة يتجاوز أوزبكستان بصعوبة.. في افتتاح بطولة كأس التحدي الآسيوي

حقق المنتخب السعودي الأول للكرة الطائرة، فوزاً صعباً على نظيره منتخب أوزبكستان بثلاثة أشواط مقابل شوطين في افتتاح مباريات بطولة كأس التحدي الآسيوية التي تستضيفها قيرغيزستان.
وجاءت نتائج الأشواط:
25/16، 25/23، 28/30، 18/25، 18/16.
وكسب المنتخب الشوطين الأول والثاني وسط أفضلية وخبرة لاعبي المنتخب وفرض سيطرته على المباراة، فيما نجح لاعبو أوزبكستان من الفوز بالشوطين الثالث والرابع والذي تراجع فيه مستوى اللاعبين.
الشوط الحاسم
يعتبر من أقوى الأشواط ونجح الأخضر في حسمه بالنقاط الأخيرة بعد أن تعادل الفريقان أكثر من مرة، وسيخوض الأخضر مباراته القادمة غداً الثلاثاء مع منتخب منغوليا 12:30 ظهراً بتوقيت السعودية.
يُذكر أن صاحب المركز الأول في الدور التمهيدي سيواجه صاحب المركز الرابع، فيما يلعب صاحب المركز الثاني مع صاحب المركز الثالث ليتأهل الفائزان للمباراة النهائية للبطولة.