أخضر الطائرة يتجاوز أوزبكستان بصعوبة.. في افتتاح بطولة كأس التحدي الآسيوي

الشوط الحاسم

يعتبر من أقوى الأشواط ونجح الأخضر في حسمه بالنقاط الأخيرة بعد أن تعادل الفريقان أكثر من مرة، وسيخوض الأخضر مباراته القادمة غداً الثلاثاء مع منتخب منغوليا 12:30 ظهراً بتوقيت السعودية.