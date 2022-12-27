ملاعب ومواعيد مباريات كأس السوبر السعودي.. تعرف عليها

وكانت القرعة التي سحبت يوم السبت الماضي عن كلاسيكو ناري يجمع بين النصر والاتحاد، في حين ستجمع المواجهة الثانية بين الهلال بطل الدوري مع الفيحاء بطل كأس الملك.