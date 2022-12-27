ملاعب ومواعيد مباريات كأس السوبر السعودي.. تعرف عليها

حدد الاتحاد السعودي لكرة القدم مواعيد وأماكن إقامة مباراتَيْ دور نصف النهائي لبطولة كأس السوبر السعودي 2023.
وكانت القرعة التي سحبت يوم السبت الماضي عن كلاسيكو ناري يجمع بين النصر والاتحاد، في حين ستجمع المواجهة الثانية بين الهلال بطل الدوري مع الفيحاء بطل كأس الملك.
وستقام مباريات بطولة كأس السوبر السعودي بنظام التجمع بمدينة الرياض خلال الفترة من 24-29 يناير المقبل.
وبحسب نظام البطولة: ستبدأ انطلاقًا من الدور نصف النهائي بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، وفي حال التعادل يتم اللجوء مباشرة إلى ضربات الترجيح.
حيث ستجمع المباراة الأولى الهلال مع نظيره الفيحاء يوم الأربعاء الموافق 25 يناير القادم، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز، عند تمام الساعة السادسة مساءُ.
فيما سيلاقي الاتحاد نظيره النصر في ذات اليوم على ملعب الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض، عند تمام الساعة التاسعة مساء.
والفائزان سيلتقيان في نهائي كأس السوبر يوم الأحد الموافق 29 يناير، على ملعب الملك فهد الدولي، عند الساعة الثامنة مساءً.