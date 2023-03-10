"المرتجز" يفوز بلقب الـ2000 في ختام الأمسية الأولى من موسم سباقات الخيل

وتنافست في الشوط السادس الجياد الرابحة من 0-2 فوز بعمر 4 سنوات وأكثر على مجموع جوائز 80 ألفًا، ذهب نصفها إلى "مركب الريح" المملوك لأبناء محمد بن عايش بن محمد الطيار، بقيادة من الخيال عادل الفريدي، وتوجيهات من المدرب فهد الطيار.