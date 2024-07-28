سلوفينيا وتونس تحضران ناشئي الأخضر لـ "آسيوية اليد"

واعتمد الجهازان الفني والإداري الخطة الإعدادية للبطولة الآسيوية، حيث تغادر بعثة الأخضر اليوم الأحد إلى سلوفينيا للدخول في معسكر خارجي يستمر حتى الـ (18) من شهر أغسطس المقبل، قبل أن تغادر مباشرة من سلوفينيا إلى تونس للدخول في معسكر آخر حتى الـ (25) من شهر أغسطس، على أن تعود البعثة إلى أرض الوطن، لتخوض معسكرًا داخليًا قصيرًا مفتوحًا بمدينة القطيف خلال الفترة من الـ (28) وحتى الـ (30) من شهر أغسطس، ليغادر بعدها المنتخب السعودي إلى إيران للمشاركة في البطولة الآسيوية.