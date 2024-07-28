سلوفينيا وتونس تحضران ناشئي الأخضر لـ "آسيوية اليد"

يخوض المنتخب السعودي لكرة اليد لدرجة الناشئين، مواليد (2006)م، معسكرًا تحضيريًا خارجيًا في كل من سلوفينيا وتونس، وذلك استعدادًا للمشاركة في البطولة الآسيوية الـ (10) لكرة اليد للناشئين، المؤهلة لبطولة العالم للناشئين في سلوفينيا (2025)، والتي تستضيفها إيران خلال الفترة من الـ (3) وحتى الـ (14) من شهر سبتمبر (2024)م.
واختار "توماس أوتشفيرك" مدرب المنتخب السعودي (22) لاعبًا للقائمة المشاركة في المعسكر الخارجي، وهم: أحمد الضاحي – بدر القرني – حسن العليوات – حسين آل عبدالله – حسين آل سواد – حيدر التاروتي – زكريا طه – سجاد العرادي – سلمان المعيني – عباس العوازم – عبد الله آل سعدون – عبد الله المرهون – علي الدرورة – علي السني – علي أبو شاهين – فاضل الرمضان – قاسم الخويلدي – محمد القايد – محمد السيهاتي – مهند السيهاتي – أحمد آل درويش – أحمد العبيدي.
يُذكر أن بعثة المنتخب السعودي للناشئين تضم كلاً من: فاخر غاشي رئيس لجنة المنتخبات، وتوماس أوتشفيرك المدير الفني، ومناف آل سعيد مدرب الحراس، وياسر شاخور مدير المنتخبات، وحسين إخوان إداري المنتخب، ومحللي الأداء الفني يوسف آل يعقوب ورضا الموسوي، وعبدالله المهدي اختصاصي العلاج الطبيعي، وبشير آل سعيد المصور.
واعتمد الجهازان الفني والإداري الخطة الإعدادية للبطولة الآسيوية، حيث تغادر بعثة الأخضر اليوم الأحد إلى سلوفينيا للدخول في معسكر خارجي يستمر حتى الـ (18) من شهر أغسطس المقبل، قبل أن تغادر مباشرة من سلوفينيا إلى تونس للدخول في معسكر آخر حتى الـ (25) من شهر أغسطس، على أن تعود البعثة إلى أرض الوطن، لتخوض معسكرًا داخليًا قصيرًا مفتوحًا بمدينة القطيف خلال الفترة من الـ (28) وحتى الـ (30) من شهر أغسطس، ليغادر بعدها المنتخب السعودي إلى إيران للمشاركة في البطولة الآسيوية.
القبضة الخضراء كانت قد خاضت معسكرًا داخليًا مفتوحًا بمدينة القطيف استمر لمدة (25) يومًا منذ الأول من شهر يوليو الجاري.
هذا وتشهد البطولة الآسيوية مشاركة (13) منتخبًا، تم تقسيمهم إلى (4) مجموعات، حيث يخوض المنتخب السعودي منافسات المجموعة الثانية مع منتخبي قطر والإمارات، بينما تضم المجموعة الأولى منتخبات: إيران – العراق – الهند، وتضم المجموعة الثالثة منتخبات: كوريا – البحرين – الصين تايبيه، فيما تضم المجموعة الرابعة منتخبات: اليابان – الكويت – الصين – الأردن.