الاتفاق يواصل تحضيراته لقمة القادسية الكويتي في دوري أبطال الخليج

وأجرى الفريق، الشرقاوي، اليوم الأحد، تمرينه الصباحي الذي بدأ بتمرين استشفائي لمن شاركوا في التشكيلة الأساسية لمواجهة القادسية بدوري روشن السعودي أمس السبت، فيما خاض باقي اللاعبين تمرينًا في الملعب بدأ بإحماء ثم تمرين دقة الإنهاء أمام المرمى، وبعد ذلك بمناورة على جزء من الملعب.