الاتفاق يواصل تحضيراته لقمة القادسية الكويتي في دوري أبطال الخليج

فتح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق ملف تحضيراته لمباراة القادسية الكويتي ضمن منافسات دوري أبطال الخليج للأندية.
وأجرى الفريق، الشرقاوي، اليوم الأحد، تمرينه الصباحي الذي بدأ بتمرين استشفائي لمن شاركوا في التشكيلة الأساسية لمواجهة القادسية بدوري روشن السعودي أمس السبت، فيما خاض باقي اللاعبين تمرينًا في الملعب بدأ بإحماء ثم تمرين دقة الإنهاء أمام المرمى، وبعد ذلك بمناورة على جزء من الملعب.
ويستعد الاتفاق للمغادرة إلى الكويت لملاقاة نادي القادسية الكويتي، الثلاثاء المقبل، في ثاني مباريات المجموعة الثانية بدوري أبطال الخليج للأندية.
ويتصدر الاتفاق المجموعة بثلاث نقاط بعد الفوز على الرفاع البحريني في الجولة الأولى.