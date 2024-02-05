بحضور "ابن جلوي".. "لجنة اللاعبين" تُنظِّم ورشة عمل لأعضاء اللجان في الاتحادات الرياضية

بحضور الأمير فهد بن جلوي نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية، والألمانية بريتا هايدمان بطلة المبارزة عضو اللجنة الأولمبية الدولية، والأردنية نادين دواني نجمة التايكوندو عضو لجنة اللاعبين في الأولمبية الدولية، نظَّمت لجنة اللاعبين اليوم الاثنين ورشة عمل لأعضاء لجان اللاعبين في الاتحادات الرياضية باللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، التي احتضنتها قاعة المؤتمرات الكبرى بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي في الرياض.