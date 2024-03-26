قمة الجولة 19 في ممتاز الطائرة تجمع الاتحاد والهلال
تترقّب الجماهيرُ الرياضية، غدًا الأربعاء، مواجهةً من العيار الثقيل تجمع الاتحاد والهلال، ضمن الجولة الـ19 من الدوري الممتاز للكرة الطائرة، على صالة نادي الاتحاد في جدة، 9.30 مساء.
ويحدّد اللقاءُ بشكل كبير مسارَ لقب الدوري؛ فوز الهلال يمنحه الأفضلية بنسبة كبيرة لتحقيق اللقب، في حين فوز الاتحاد سيدخل بقوة للمنافسة على اللقب. ويتوقّع أن يشهد اللقاءُ حضورًا جماهيريًّا كبيرًا من أنصار الفريقين.
صدارة هلالية
ويتصدّر الهلالُ الترتيبَ بـ46 نقطة من 15 فوزًا، وتبقى له مباراة مؤجّلة، ويحتلّ الاتحادُ المركزَ الثاني برصيد 42 نقطة و15 فوزًا.
ويلعب الخليج أمام الابتسام على صالة نادي الخليج 9.30 مساء. فيما يستضيف الأهلي النصر على صالة نادي الأهلي 9.30 مساء.
ويلعب الصفا مع ضمك على صالة الأمير نايف بن عبد العزيز بالقطيف 9.30 مساء. فيما يحلّ الهداية ضيفًا على الوحدة على صالة نادي الوحدة 9.30 مساء. ويلتقي الفيصلي نظيره أبها على صالة نادي سدير 9.30 مساء.