قمة الجولة 19 في ممتاز الطائرة تجمع الاتحاد والهلال

تترقّب الجماهيرُ الرياضية، غدًا الأربعاء، مواجهةً من العيار الثقيل تجمع الاتحاد والهلال، ضمن الجولة الـ19 من الدوري الممتاز للكرة الطائرة، على صالة نادي الاتحاد في جدة، 9.30 مساء.