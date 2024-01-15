فيديو.. مانشيني: المنتخب أكبر من أي لاعب وهذا ما حدث مع "الفرج" و"الغنام" و"العقيدي"

قال مدرب المنتخب السعودي روبيرتو مانشيني، إن المنتخب السعودي أكبر من أي لاعب، ومَن لا يرغب في الوجود سيغادر مباشرة.
وتابع خلال المؤتمر الصحفي للحديث عن لقاء السعودية وعُمان في كاس آسيا بقطر: سلمان الفرج قرر عدم الانضمام للمباريات الودية، وكذلك نواف العقيدي وسلطان الغنام أخبراني إن لم يشاركا أساسيين فإنهما لا يريدان البقاء.. هم مَن قرروا المغادرة ولست أنا.
وقال مانشيني: مهمتنا في بطولة #كأس_آسيا2023 لن تكون سهلة، لكننا سنبذل كل جهدنا من أجل الذهاب بعيدًا.
من جهته، لاعب المنتخب السعودي صالح الشهري: مباراة عُمان ستكون صعبة ونأمل أن نفتتح البطولة بالشكل المناسب وإعدادنا لبطولة #كأس_آسيا 2023 كان مميزًا ونحن بجاهزية تامة لإسعاد الشعب السعودي.
ويواصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، تدريباته في مقر إقامته في دولة قطر، استعدادًا لمواجهة منتخب عُمان، غداً الثلاثاء، على ملعب خليفة الدولي، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات
ويختتم "الأخضر" اليوم الإثنين، استعداداته بحصة تدريبية عند الساعة الرابعة مساءً على "ملاعب أسباير"، وستكون مفتوحة أمام وسائل الإعلام في أول ربع ساعة.