رياضة

فيديو.. مانشيني: المنتخب أكبر من أي لاعب وهذا ما حدث مع "الفرج" و"الغنام" و"العقيدي"

قال: مهمتنا في بطولة كأس آسيا لن تكون سهلة لكننا سنبذل كل جهدنا من أجل الذهاب بعيدًا