غدًا في جدة.. أخضر الشابات تحت 20 عامًا يواجه منتخب موريتانيا

يخوض المنتخب السعودي للشابات تحت 20 عامًا لكرة القدم، غدًا الأربعاء، أولى مواجهاته الودية الدولية أمام منتخب موريتانيا، على ملعب الرديف لمدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، وذلك خلال معسكره المقام حاليًا بمدينة جدة.
ميدانيًا، أجرى أخضر الشابات، اليوم الثلاثاء، آخر حصصه التدريبية تأهبًا لمواجهة الغد، حيث فرضت المدربة الأسكتلندية باولين هاميل، خلال المران تدريبات فنية وتكتيكة، كما طبقت النهج التكتيكي الذي تود انتهاجه في لقاء الغد.
ويتجدد اللقاء بين المنتخبين يوم السبت المقبل الموافق التاسع من شهر مارس الجاري.
واستدعت المدير الفني لأخضر الشابات، الأسكتلندية باولين هاميل 24 لاعبة وهن: "لولوة موسى، دانة أحمد، مايا عبدالرحمن، فجر سعد، مجد العتيبي، ايان البرقاوي، جوري سماح، لولو العبيد، ليان أمير، فاطمة منصور، منيرة الغنام، ماريا باغفار، لولو عبدالله، حورية الشمراني، فدوى خالد، سلمى الزبيدي، مريم التميمي، بسمة نواف، ليان صالح، أميرة أبو السمح، ملوك الهوساوي، سلاف أحمد، وتين الزهراني، فجر سقاف".