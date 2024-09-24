قرعة دوري أبطال الخليج.. الاتفاق يعود إلى بطولته المفضلة

أسفرت قرعة بطولة دوري أبطال الخليج للأندية عن وقوع نادي الاتفاق في المجموعة الثانية.
وضمت مجموعة الاتفاق كلًا من: العربي القطري والقادسية الكويتي والرفاع البحريني.وأُجريت أمس الاثنين مراسم قرعة البطولة التي تعود بعد غياب في العاصمة القطرية الدوحة بحضور ممثلي النادي نائب رئيس مجلس الإدارة عمر باخشوين والرئيس التنفيذي حمد المطوع.
وتضم البطولة 8 فرق موزعين على مجموعتين سيتأهل الأول والثاني من كل منهما للدور نصف النهائي.
وستنطلق البطولة يوم 23 أكتوبر المقبل على أن تختتم في 15 أبريل 2025.
ولنادي الاتفاق تاريخ طويل على مستوى المنافسات الخليجية بتحقيق 3 ألقاب ببطولة الأندية الخليجية 1983 و1988 و2006.