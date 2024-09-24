قرعة دوري أبطال الخليج.. الاتفاق يعود إلى بطولته المفضلة

وتضم البطولة 8 فرق موزعين على مجموعتين سيتأهل الأول والثاني من كل منهما للدور نصف النهائي.

وستنطلق البطولة يوم 23 أكتوبر المقبل على أن تختتم في 15 أبريل 2025.