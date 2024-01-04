يقع في مجموعة الأخضر السعودي.. المنتخب العماني يعلن قائمته لبطولة آسيا

كشف الاتحاد العماني لكرة القدم، اليوم الخميس، النقاب عن تشكيلة منتخبه المشارك في كأس آسيا التي تنطلق في وقت لاحق هذا الشهر في قطر.
في حراسة المرمى: إبراهيم المخيني وأحمد الرواحي وفايز الرشيدي
مدافعون: خالد البريكي وأحمد الخميسي وفهمي دوربين وغانم الحبشي وجمعة الحبسي وأحمد الكعبي وعلي البوسعيدي ومحمود المشيفري وعبد العزيز الغيلاني
لاعبو الوسط: مصعب المعمري وتميم البلوشي وحارب السعدي ومعتز عبد ربه وزاهر الأغبري وعبد الله فواز وأرشد العلوي وصلاح اليحيائي
مهاجمون: جميل اليحمدي ومحسن الغساني وعبد الله المشرفي وعمر المالكي وعصام الصبحي وعبد الرحمن المشيفري.
ويلعب منتخب عمان في المجموعة السادسة مع السعودية وتايلاند وقرغيزستان.