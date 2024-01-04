رياضة

يقع في مجموعة الأخضر السعودي.. المنتخب العماني يعلن قائمته لبطولة آسيا

يقع في مجموعة الأخضر السعودي.. المنتخب العماني يعلن قائمته لبطولة آسيا

كشف الاتحاد العماني لكرة القدم، اليوم الخميس، النقاب عن تشكيلة منتخبه المشارك في كأس آسيا التي تنطلق في وقت لاحق هذا الشهر في قطر.

وفيما يلي التشكيلة:

في حراسة المرمى: إبراهيم المخيني وأحمد الرواحي وفايز الرشيدي

مدافعون: خالد البريكي وأحمد الخميسي وفهمي دوربين وغانم الحبشي وجمعة الحبسي وأحمد الكعبي وعلي البوسعيدي ومحمود المشيفري وعبد العزيز الغيلاني

لاعبو الوسط: مصعب المعمري وتميم البلوشي وحارب السعدي ومعتز عبد ربه وزاهر الأغبري وعبد الله فواز وأرشد العلوي وصلاح اليحيائي

مهاجمون: جميل اليحمدي ومحسن الغساني وعبد الله المشرفي وعمر المالكي وعصام الصبحي وعبد الرحمن المشيفري.

مجموعة الأحمر

ويلعب منتخب عمان في المجموعة السادسة مع السعودية وتايلاند وقرغيزستان.

المنتخب السعودي
كأس آسيا
كأس آسيا 2023
منتخب عمان

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org