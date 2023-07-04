انطلاق البرنامج التدريبي لتطوير المهارات الفنية للاعبي كرة السلة السعوديين

ويشارك حاليًا في البرنامج التدريبي اللاعب عبدالرحمن فلاتة من نادي الوحدة، الذي يبلغ من العمر 24 سنة، ويلعب بمركزَي 1 و2، على أن تتوالى مشاركة بقية اللاعبين في البرنامج.