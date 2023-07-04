انطلاق البرنامج التدريبي لتطوير المهارات الفنية للاعبي كرة السلة السعوديين

انطلق أمس الاثنين البرنامج التدريبي المشترك بين الاتحاد السعودي لكرة السلة ونادي بايرن ميونخ الألماني، بالتعاون مع مركز التدريب السعودي الأولمبي؛ بهدف تطوير المهارات الفنية للاعبين السعوديين في كرة السلة.
وانطلقت أمس فعاليات البرنامج بنادي بايرن ميونيخ في ألمانيا، بإشراف مدربين لتطوير المهارات بالنادي، وعدد من لاعبي كرة السلة المحترفين.
ويُعد هذا المعسكر الأول من نوعه، ويأتي ضمن الخطط التطويرية للاتحاد لتطوير المستوي الفني للاعبين السعوديين في كرة السلة.
ويهدف البرنامج للتركيز على المهارات التي تحتاج إلى تطوير لكل لاعب على حدة، ويستمر أسبوعًا كاملاً.
ويشارك حاليًا في البرنامج التدريبي اللاعب عبدالرحمن فلاتة من نادي الوحدة، الذي يبلغ من العمر 24 سنة، ويلعب بمركزَي 1 و2، على أن تتوالى مشاركة بقية اللاعبين في البرنامج.
وتضم قائمة أسماء اللاعبين المختارين من قِبل الاتحاد السعودي لكرة السلة ومركز التدريب السعودي الأولمبي: (محمد السويلم، علي شبيلي، تامر محمد، سعد السبيعي، مصعب القاضي، محمد الخاطر، سيف المجرشي، مناف سالم، هشام رشيد وعبدالملك عاشور).