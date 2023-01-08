اختتام منافسات ملتقى المملكة الثاني لاختراق الضاحية بجازان

اختتمت منافسات ملتقى المملكة لاختراق الضاحية الثاني لأندية أبطال المناطق لجميع الدرجات، التي أُقيمت في الكورنيش الشمالي بالواجهة البحرية بمنطقة جازان بمشاركة 30 نادياً وأكثر من 500 لاعب.
وجاء السباق الذي اختتم أمس الأول، في مسافات 10 كيلو مترات (رجال)، و8 كيلو مترات (شباب)، و6 كيلو مترات (ناشئين)، وكيلو مترين اثنين (براعم) .
وفي ختام المنافسات، كرّم مدير عام فرع وزارة الرياضة بمنطقة جازان إبراهيم بن يحيى الرياني؛ ورئيس الاتحاد السعودي لألعاب القوى الدكتور حبيب بن علي الربعان؛ الفائزين بالمراكز الأولى في مختلف فئات السباق.