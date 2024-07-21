3 انتصارات ومثلها تعادل حصيلة رابع أيام بطولة المنتخبات الإقليمية في الطائف

وأُقيمت مباريات اليوم بقيادة 6 طواقم تحكيمية شابة تتراوح أعمارهم بين 20 إلى 25 سنة، حيث يمثل الحكام المشاركون في البطولة نتاج أكاديمية الحكام التي تعد أحد مبادرات استراتيجية تحول كرة القدم السعودية، بالإضافة إلى الحكام المشاركين في مسابقات الفئات السنية المختلفة.