للمرة الثانية.. الفارس عبدالرحمن الراجحي يشارك في بطولة كأس العالم لقفز الحواجز

يشارك الفارس السعودي عبد الرحمن الراجحي في بطولة كأس العالم لقفز الحواجز، والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية في مدينة أوماها في الفترة 5-8 (إبريل الجاري) بمشاركة 40 فارسًا وفارسة من 19 دولة يمثلون خمس قارات حول العالم من أبرز فرسان العالم يتقدمهم المصنف الأول هنريك فون.
وتأتي مشاركة الراجحي بعد تأهله من المجموعة السابعة في جولات الدوري العربي المؤهلة لكأس العالم.
ويشارك الراجحي للمرة الثانية في كأس العالم بعد مشاركته في نهائي كأس العالم 2018 في العاصمة الفرنسية باريس.
يذكر أن الراجحي أحد فرسان المنتخب السعودي لقفز الحواجز الذين تأهلوا مؤخراً لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024م.
ويتواجد في البطولة وفد سعودي يمثل الاتحاد السعودي للفروسية وشركة رياضة الفروسية للفعاليات استعداداً لتنظيم كأس العالم 2024م في الرياض، والذي من المتوقع أن يشهد تنظيماً واستضافة مميزة بعد النجاحات التي حققها الاتحاد السعودي للفروسية في استضافة أكبر وأقوى البطولات الموسم الماضي، والتي حصدت إشادة واسعة من الاتحاد الدولي للفروسية وأبرز فرسان العالم المشاركين.