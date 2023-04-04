للمرة الثانية.. الفارس عبدالرحمن الراجحي يشارك في بطولة كأس العالم لقفز الحواجز

ويتواجد في البطولة وفد سعودي يمثل الاتحاد السعودي للفروسية وشركة رياضة الفروسية للفعاليات استعداداً لتنظيم كأس العالم 2024م في الرياض، والذي من المتوقع أن يشهد تنظيماً واستضافة مميزة بعد النجاحات التي حققها الاتحاد السعودي للفروسية في استضافة أكبر وأقوى البطولات الموسم الماضي، والتي حصدت إشادة واسعة من الاتحاد الدولي للفروسية وأبرز فرسان العالم المشاركين.