دورة الألعاب "البحرين 2025".. 14 ميدالية سعودية.. وبن جلوي توّج الفائزين

برونزية الهجن

جاءت أولى الميداليات في منافسات اليوم الاثنين عبر لاعب المنتخب السعودي للهجن، الهجّان وسمي البلوي، الذي أحرز المركز الثالث والميدالية البرونزية في مسابقة فردي الهجن للشباب، التي أُقيمت في ميدان الاتحاد الرياضي العسكري بالمنامة. وفاز البلوي بالبرونزية بعد أن أنهى السباق بنجاح، فيما حصدت الإمارات المركزين الأول والثاني في المسابقة التي شهدت مشاركة 13 دولة آسيوية.