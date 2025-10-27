دورة الألعاب "البحرين 2025".. 14 ميدالية سعودية.. وبن جلوي توّج الفائزين

رفعت المنتخبات السعودية المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية الثالثة "البحرين 2025"، رصيد المملكة من الميداليات إلى 14 ميدالية (3 ذهبيات، 4 فضيات، 5 برونزيات)، محتلة المركز العاشر في جدول ترتيب الدورة.
برونزية الهجن
جاءت أولى الميداليات في منافسات اليوم الاثنين عبر لاعب المنتخب السعودي للهجن، الهجّان وسمي البلوي، الذي أحرز المركز الثالث والميدالية البرونزية في مسابقة فردي الهجن للشباب، التي أُقيمت في ميدان الاتحاد الرياضي العسكري بالمنامة. وفاز البلوي بالبرونزية بعد أن أنهى السباق بنجاح، فيما حصدت الإمارات المركزين الأول والثاني في المسابقة التي شهدت مشاركة 13 دولة آسيوية.
بن جلوي يكرّم الأبطال
توج الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، إلى جانب سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى.
برونزية الأثقال
أضاف لاعب المنتخب السعودي لرفع الأثقال عبدالله المحيميد، الميدالية البرونزية في مسابقة الخطف لوزن 65 كجم، بعد أن رفع 122 كجم، بينما فازت كوريا الشمالية بالمركز الأول (124 كجم)، وكازاخستان بالمركز الثاني (123 كجم).
مواجهة سعودية في ربع نهائي Street Fighter 6
أسفرت نتائج دور المجموعات في مسابقة الرياضات الإلكترونية (Street Fighter 6)، عن مواجهة سعودية خالصة في ربع النهائي، حيث يلتقي فيصل النفيسي زميله طلال راجخان عند الساعة 12:30 ظهرًا غدًا الثلاثاء.
تأهل النفيسي بعد فوزه على منغوليا وقيرغيزستان وتايلند بنتيجة 2-0، وخسارته أمام هونغ كونغ والصين تايبيه بنفس النتيجة، فيما تأهل راجخان عن المجموعة الثانية بعد فوزه على الأردن وسريلانكا 2-0، وخسارته أمام تايبيه الصينية والإمارات بنفس النتيجة.
نتائج إيجابية في كرة الطاولة
حقق ثلاثي المنتخب السعودي لكرة الطاولة، عبد الرحمن الطاهر، ونهال القحطاني، وسعود الطاهر، الفوز في الجولة الثانية من دور المجموعات للفردي التي أُقيمت صباح اليوم الاثنين.
تغلب سعود على اليمني وسام بخة بثلاثة أشواط نظيفة، كما فازت نهال على الكمبودية سوكون بنفس النتيجة، فيما فاز عبد الرحمن على اللبناني رامز الدقدوقي.
وتواجه القحطاني نظيرتها الصينية "يو هي" في دور الـ32 عند الساعة 12:15 ظهرًا غدًا، فيما يلاقي عبد الرحمن الطاهر نظيره اللبناني ميشيل أبو نادر عند 11:30 صباحًا في دور الـ64، بينما تأهل سعود الطاهر مباشرة إلى دور الـ32.
اليد تقترب من إنجاز تاريخي
يسعى المنتخب السعودي لكرة اليد لتحقيق التأهل الأول له إلى نهائي المسابقة في تاريخ دورات الألعاب الآسيوية للشباب (منذ 2009)، عندما يلاقي نظيره الصيني في نصف النهائي عند الخامسة مساء غدٍ الثلاثاء على صالة أم الحصم بالمنامة.
وكان "أخضر اليد" قد تصدر مجموعته بعد فوزه على كلٍ من المالديف، والأردن، وهونغ كونغ، والبحرين.
يُذكر أن أول وآخر ميدالية حققها المنتخب السعودي لكرة اليد بجميع درجاته، كانت برونزية دورة الألعاب الآسيوية للكبار في بكين عام 1990م.
خمس مشاركات في السباحة
يواصل المنتخب السعودي للسباحة مشاركته في الدورة، بخوض خمس سباقات تبدأ عند العاشرة صباح غدٍ الثلاثاء:
100م حرة: غيث الفرائضي، وعلي البوسعيد.
200م صدر: عماد الصبياني، وفهد العويقلة (10:30 صباحًا).
50م ظهر: علي العبدالوهاب، ونواف الدوسري (11:09 صباحًا).
50م فراشة: خالد البلبيسي، وعلي البوسعيد (11:30 صباحًا).
4×100م متنوع: فريق التتابع السعودي (11:50 صباحًا).
السبيعي يفتتح مشاركة المصارعة
يدشّن اللاعب سعد السبيعي مشاركة المنتخب السعودي للمصارعة غدًا الثلاثاء، حيث يواجه نظيره اليمني عند الساعة 10:30 صباحًا، ضمن منافسات وزن 48 كجم.