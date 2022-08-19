صحيفة بريطانية: السعوديون يعيدون إحياء نادي "نيوكاسل" من جديد

وأشار تقرير نشرته صحيفة "التايمز" البريطانية إلى أن السعوديين يقومون ببناء النادي بالكامل، وجزء كبير من ذلك هو تعيين مسؤولين محترفين في المناصب الرئيسية بعد أن ورثوا ناديًا لم يكن لديه مجلس إدارة مناسب في سنوات سابقة، ولا هيكل إداري جيد.