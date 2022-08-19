صحيفة بريطانية: السعوديون يعيدون إحياء نادي "نيوكاسل" من جديد

ذكرت تقارير بريطانية أن السعوديين يعيدون بناء فريق نيوكاسل يونايتد من جديد بعد استحواذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي على النادي منذ أكتوبر الماضي.
وأشار تقرير نشرته صحيفة "التايمز" البريطانية إلى أن السعوديين يقومون ببناء النادي بالكامل، وجزء كبير من ذلك هو تعيين مسؤولين محترفين في المناصب الرئيسية بعد أن ورثوا ناديًا لم يكن لديه مجلس إدارة مناسب في سنوات سابقة، ولا هيكل إداري جيد.
وتابع التقرير أن "النادي يتمتع في الوقت الحالي بمجلس إدارة مميز بقيادة ياسر الرميان، وتنضم للإدارة سيدة الأعمال البريطانية الشهيرة أماندا ستافيلي صاحبة الصفقات المعروفة في أوروبا".
وأضاف أن "دارين ايلز الرئيس التنفيذي الجديد للنادي سيصل يوم الاثنين ٢٢ أغسطس، وهو يملك سجلًّا حافلًا بالنجاحات الرياضية، إلى جانب مسؤولين آخرين لم يكشف عن أسمائهم يتوقع أن تتضح بمجرد الانتهاء من التعيينات الرئيسية في وقت قريب".