من خلال "ريمونتادا" مثيرة.. "نيوكاسل" يضرب "وست هام" برباعية

حوَّل فريقُ نيوكاسل الأول لكرة القدم خسارتَه بهدف مقابل ثلاثة إلى ريمونتادا مثيرة منحته انتصارًا كبيرًا على ضيفه "وست هام"، "4ـ3"، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وتقدّم نيوكاسل بهدف سجَّله "ألكسندر إيساك" في الدقيقة السادسة من ركلة جزاء، ثم تعادل "وست هام" بهدف أحرزه "ميشيل أنطونيو" في الدقيقة "21".
وفي الدقيقة العاشرة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول سجَّل "وست هام" هدف التقدم عن طريق محمد قدوس، لينتهي هذا الشوط "2ـ1".
وفي الشوط الثاني أضاف "وست هام" الهدف الثالث عن طريق "جارود بوين" في الدقيقة "48"، قبل أن يسجل نيوكاسل هدف تقليص الفارق عن طريق "ألكسندر إيساك" في الدقيقة "77" من ركلة جزاء.
وتمكّن "هارفي بارنيس" من تسجيل هدفين متتاليين لنيوكاسل في الدقيقتين "88" والأخيرة من الوقت الأصلي.
ورفع نيوكاسل، الذي لديه مباراة مؤجلة، رصيده إلى 43 نقطة في المركز الثامن، محققًا انتصاره الـ13 في الدوري الموسم الجاري، وخسر 12 وتعادل في أربع مباريات.
في المقابل توقّف رصيد "وست هام" عند 44 نقطة في المركز السابع، متلقّيًا خسارته العاشرة في الدوري الموسم الجاري، مقابل الفوز في 12 مباراة، والتعادل في ثمانٍ.