بحضور " الهويدي" وممثلي مكتب وزارة الرياضة.. الباطن يعقد جمعيته العمومية

بدأ الاجتماع بكلمة لرئيس مجلس الإدارة بالنادي ناصر الهويدي رحب من خلالها بالحضور، عقب ذلك استعرض الرئيس التنفيذي عوض الهزيمي تقرير مجلس الإدارة ومنجزات النادي وخططه المستقبلية كما تم عرض التقرير المالي للسنة المنتهية بتاريخ 30 يونيو 2022م المتضمن تفاصيل الإيرادات والمصروفات، كما تم اعتماد المراجع القانوني للعام القادم.