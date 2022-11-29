"الأخضر" يختتم استعداده لمواجهة المكسيك الحاسمة بكأس العالم

ميدانيًا، أجرى لاعبو "الأخضر" مساء اليوم حصة تدريبية على "ملعب منتجع سيلين"، تحت إشراف المدير الفني "إيرڤي رينارد"؛ بدأت بتمارين الإحماء، ثم تمرين المربعات، قبل أن يجري تقسيمة من مجموعتين على نصف الملعب، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.