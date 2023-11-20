"مانشيني": مباراة صعبة أمام الأردن واستعدينا لها بشكل جيد

تحدث المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، "روبرتو مانشيني" في المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء اليوم للحديث عن استعدادات الأخضر لمواجهة منتخب الأردن، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 قال: "نتطلع أن نلعب مباراة جيدة، ونعلم جيدًا بأن المنتخب الأردني منتخب قوي، لذلك أتوقع بأنها ستكون مباراة صعبة".