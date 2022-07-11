"الاتحاد" يسدّد مستحقات الإيفواري ويلفريد بوني والبرازيلي فابيو كاريلي

نجحت إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، في تسديد مستحقات الإيفواري ويلفريد بوني والبرازيلي فابيو كاريلي، مهاجم ومدرب الفريق السابقين على الترتيب.
وبحسب ما ذكرته "الرياضية"، فإن إدارة نادي الاتحاد سلمت الإيفواري ويلفريد بوني الدفعة الأخيرة من المستحقات المالية المتبقية له لدى الفريق، بعدما حصل على حكم من محكمة التحكيم الرياضي "كاس" بالحصول على 9 ملايين ريال سعودي.
وأشارت أن إدارة نادي الاتحاد أيضًا سلّمت البرازيلي فابيو كاريلي، دفعته الأخيرة من مستحقاته المالية قبل أيام بعدما تم الاتفاق معه على تقسيط مبلغ 4.5 مليون ريال، قيمة الشرط الجزائي على دفعتين بجانب بعض المستحقات القديمة له، بعدما رفض البرازيلي تقديم شكوى ضد النادي لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".