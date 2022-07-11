"الاتحاد" يسدّد مستحقات الإيفواري ويلفريد بوني والبرازيلي فابيو كاريلي

وأشارت أن إدارة نادي الاتحاد أيضًا سلّمت البرازيلي فابيو كاريلي، دفعته الأخيرة من مستحقاته المالية قبل أيام بعدما تم الاتفاق معه على تقسيط مبلغ 4.5 مليون ريال، قيمة الشرط الجزائي على دفعتين بجانب بعض المستحقات القديمة له، بعدما رفض البرازيلي تقديم شكوى ضد النادي لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".